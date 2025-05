Perché l'FC Barcelona vuole vendere il capitano Marc-André ter Stegen?

HQ

Marc-André ter-Stegen, uno dei giocatori più veterani dell'FC Barcelona, dove gioca dal 2014 (il che lo rende l'unico giocatore rimasto della squadra vincitrice della Champions League 2015) potrebbe essere in procinto di lasciare il Barça. Nonostante abbia guadagnato il titolo di primo capitano, il club sta pianificando la sua uscita per diversi motivi, tra cui quello finanziario: è uno dei giocatori più pagati della squadra e il club ha avuto difficoltà per anni nel rispettare le regole del fair play finanziario.

Si teme che non raggiunga la sua migliore prestazione dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori per quasi tutta la stagione, e anche le sue prestazioni sono diminuite negli ultimi anni.

Se Joan García accettasse, il Barça venderebbe ter Stegen

Il club ha già scelto un sostituto: Joan García, del club rivale Espanyol del Barcellona, che è molto più giovane, 24 anni, ma ha mostrato un livello enorme quest'anno, ha molto potenziale... e, naturalmente, guadagnerebbe molto meno del 33enne tedesco. Anche il Barça guadagnerebbe un po' di soldi dalla sua vendita: nonostante un forte calo, Transfermarket valuta ter Stegen in 15 milioni di euro.

Come riportato da diversi punti vendita, tra cui la stazione radio RAC-1, Barcellona ha fatto un'offerta a Joan García. Se accetterà, il club cercherà di vendere ter Stegen, con Wojciech Szczesny, un sostituto trovato a inizio stagione, forse rimanendo per un'altra stagione come portiere sostituto.