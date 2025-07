Il FC Barcelona firma un accordo strategico con la Repubblica Democratica del Congo

HQ

L'FC Barcelona ha annunciato un'altra delle sue collaborazioni inaspettate e un po' strane. Ieri è stato annunciato che il secondo kit per le prossime tre stagioni indosserà il logo di Kobe Bryant, in partnership con Nike. Oggi siamo venuti a conoscenza di un altro sponsor... anche se la maggior parte delle persone non lo noterà mai.

Il club catalano ha stretto una partnership con il governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC) per una partnership quadriennale "con l'obiettivo di promuovere il calcio e la cultura dello sport e della pace". Lo stemma di "R.D. Congo - Coeur d'Afrique" sarà sul retro delle maglie da allenamento per le prossime quattro stagioni fino al 2028/29. Solo sulle maglie da allenamento.

In cambio il FC Barcelona guadagnerà 40 milioni di euro (dieci a stagione). Il club creerà anche alcune attività per bambini e adulti nella Repubblica Democratica del Congo, come campi, cliniche e programmi di formazione. A Barcellona, all'Espai Barça, i visitatori possono aspettarsi una mostra di arte congolese.