L'FC Barcelona debutta con la divisa che rende omaggio a Kobe Bryant, sostituendo il logo Nike con la scritta "Kobe Sheath"

HQ

L'eredità di Kobe Bryant vivrà in uno dei luoghi più inaspettati: la divisa secondaria dell'FC Barcelona. Il club ha appena confermato che, per le prossime tre stagioni (fino al 2027/28), il secondo kit del club catalano sostituirà il logo Nike con il 'Kobe Sheath', il logo della spada nel fodero che identifica il marchio Kobe Bryant.

Bryant era un tifoso del Barça e incontrava spesso i giocatori quando visitava il Barcellona o la squadra giocava negli Stati Uniti. La maglia presenta un trattamento texture in pelle di serpente in rilievo 3D siliconico, in omaggio al "Black Mamba", applicato anche allo scudetto del Barça. I colori rendono omaggio alle squadre di Bryant in NBA, compresi i pantaloncini neri con dettagli viola persiano.

La collaborazione con Nike "mira a estendere l'influenza della 'Mamba Mentality' e ispirare nuove generazioni di atleti sia dentro che fuori dal campo". I giocatori indosseranno la nuova maglia per la prima volta nell'amichevole contro l'FC Seoul, in Corea del Sud, giovedì 31 luglio, e il kit verrà lanciato ufficialmente nel negozio del Barça oggi, martedì 29 luglio.