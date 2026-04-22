Il film Elden Ring sembra essere il progetto più grande di A24 finora

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A24 è un nome molto più noto rispetto agli anni passati, ma raramente spende i soldi che fanno altri studi hollywoodiani famosi oggi. Tuttavia, sembra che questo possa cambiare per il film Elden Ring.

All'inizio della settimana, abbiamo visto l'annuncio che il film aveva la data di uscita fissata e abbiamo rivelato l'intero cast nello stesso momento. The Hollywood Reporter ha dato qualche informazione in più sul film, affermando che sarà il progetto più ambizioso di A24 finora.

A quanto pare, A24 intende spendere ben oltre 100 milioni di dollari nel budget per Elden Ring, e ci saranno circa 100 giorni di riprese principali anche per il film. Con così tanti giorni passati a riprese, non sorprende che Elden Ring non uscirà prima del 3 marzo 2028. Considerando che il gioco su cui si basa il film ha venduto 30+ milioni di copie, ci si può aspettare che molte persone vadano a vedere il film al cinema. Almeno è quello che A24 spera. Ogni centesimo speso per dare vita a questa epopea fantasy aiuterà comunque a creare un mondo più immersivo e credibile. La gente vuole un nuovo franchise fantasy cinematografico, e potrebbe averne uno nel 2028.