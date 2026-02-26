Il film Poppy Playtime impiegherà un po' di tempo ad arrivare nei cinema

HQ

Poppy Playtime è un fenomeno di massa con peluche, collaborazioni in Fortnite e un gioco episodico che ha recentemente raggiunto il suo apice con il capitolo 5. Puoi leggere la nostra recensione qui. Tuttavia, qualche anno fa è stato confermato che il gioco sarebbe stato adattato in un film, e ancora non abbiamo visto nulla.

Come spiega Nized in questo video su YouTube, il CEO di Mob Entertainment Zach Belanger ha dichiarato nella community Discord del gioco che sarebbe stato un "film evento", il che sembra significare che, come i film di Five Nights at Freddy's, richiederà agli spettatori di conoscere il gioco in anticipo, così come i personaggi e la storia. Ha anche detto che ci vorrà un po' prima che vediamo il film.

Non sappiamo a che punto siano arrivati con la sceneggiatura, il casting o qualsiasi altra cosa riguardo alla produzione, ma con il gran numero di fan che i giochi e il loro universo hanno, siamo certi che quando inizieranno a promuovere il film, potremo scoprire più dettagli su quale parte della tragica storia della Poppy Playtime fabbrica di giocattoli ci racconteranno. Tuttavia, George Krstic di Mob Entertainment ha dichiarato che l'horror non ha bisogno di così tanta narrazione in un'intervista a Gamesindustry, dove spiega come a volte meno sia meglio, specialmente quando si parla di horror. Questo si rifletterà nel film?