Il film Sleeping Dogs ha il suo regista

Sleeping Dogs, un gioco d'azione molto ricordato di Square Enix e United Front Games, è destinato a ricevere un adattamento cinematografico da anni. È stato ucciso, riportato in vita, lasciato per morto, ma ora sembra che questi cani finalmente si risveglino, dato che l'adattamento di Simu Liu ha una sceneggiatura finita, e ora un regista che la mette insieme.

Come annunciato da Liu sui social media, il regista non è altri che il regista indonesiano Timo Tjahjanto. Tjahjanto è noto per il suo lavoro in vari film d'azione di successo, tra cui The Beekeeper 2, Nobody 2, The Shadow Strays e altri. È chiaro dalla sua esperienza che avremo molta azione solida, ma speriamo che anche la storia del gioco venga rappresentata bene.

Non c'è ancora una finestra di uscita per il film Sleeping Dogs, dato che c'è ancora molto lavoro da fare prima che veda la luce. Poiché siamo riusciti a seguire il film così da vicino grazie ai post di Liu a riguardo, probabilmente vedremo ancora di più il percorso di completamento del film prima della sua uscita.