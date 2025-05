Il finale di The Last of Us: Stagione 2 ha attirato meno della metà degli spettatori rispetto al finale della Stagione 1

HQ

Ieri è stato il momento per l'Europa di dare un'occhiata al finale della seconda stagione di The Last of Us, e ora stanno iniziando ad arrivare i numeri degli Stati Uniti che ci dicono come si è comportata. E a quanto pare non è del tutto edificante.

Secondo Deadline, il finale ha attirato 3,7 milioni di spettatori negli Stati Uniti (tutte le piattaforme), un numero significativamente inferiore rispetto al primo episodio della stessa stagione che ha raggiunto i 5,3 milioni di spettatori. La differenza è ancora più pronunciata se la confrontiamo con la fine della prima stagione, dove l'episodio finale ha avuto 8,2 milioni di spettatori americani.

Tuttavia, HBO non è troppo preoccupata e afferma che parte del calo può essere spiegato dal fatto che era il fine settimana del Memorial Day negli Stati Uniti, dove molte persone avevano altre cose da fare che guardare la TV, e si aspettano che i numeri crescano. È già stato confermato che ci sarà una terza stagione dello show ed è stato recentemente rivelato che dovrebbe concludersi in una potenziale quarta stagione.

Resta da vedere come ciò influenzerebbe un eventuale terzo gioco, che potrebbe essere meno eccitante se si sa dove sta andando la storia.