La stagione 3 di The Last of Us è stata ufficialmente confermata ancora prima dell'inizio della stagione 2

HQ

The Last of Us torna su HBO/Max lunedì prossimo per la seconda stagione, ma anche prima, Max ha confermato che The Last of Us tornerà per una stagione 3. Era solo questione di tempo, ma per fugare ogni dubbio, la terza stagione è stata ufficialmente approvata e annunciata.

Non è stata data alcuna data per la terza stagione, ma sappiamo già che la seconda stagione sarà più breve, sette episodi, e non coprirà l'intero The Last of Us: Part II, che era un gioco molto più lungo del primo gioco, già trattato nella prima stagione.

Resta da vedere come divideranno la storia del gioco tra due stagioni... o forse tre, visto che Neil Druckmann e Craig Mazin avevano precedentemente parlato della possibilità di arrivare alla stagione 4. Ma prima di doverci preoccupare di questo, ricorda che The Last of Us: Stagione 2 inizia lo streaming su Max lunedì 14 aprile.