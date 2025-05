Il Galatasaray rende omaggio al portiere e capitano Fernando Muslera che segna il rigore della vittoria in campionato

HQ

La Süper Lig turca ha un nuovo campione: il Galatasaray, per il secondo anno consecutivo, e ancora una volta con il Fenerbahçe alle spalle. Il Fenerbahçe di José Mourinho ci è andato vicino, ma non abbastanza da raggiungere il Galatasaray, la squadra di maggior successo in Turchia con 25 scudetti, che ha vinto anche la Coppa di Turchia e si è assicurata un posto in Champions League l'anno prossimo.

Il Galatasaray ci è riuscito con una vittoria per 3-0 sul Kayserispor, che si è conclusa in bellezza, con un momento diventato virale. Il capitano della squadra Fernando Muslera, 38enne portiere uruguaiano e leggenda del club, arrivato al Galatasaray nel 2011, ha ricevuto il calcio di rigore all'89° minuto. Con la vittoria assicurata con il 2-0 sul tabellone, ha segnato il gol definitivo ed è stato congratulato dai suoi compagni di squadra e acclamato dal pubblico.

Si prevede che Muslera lascerà il club alla fine della stagione, quindi è stato un modo per rendere omaggio al loro capitano, che in realtà ha segnato un rigore quattordici anni fa, nella sua prima stagione con il Galatasaray.