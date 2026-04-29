Il genere di giochi con animali antropomorfi adotta un'estetica noir per portarci No Stone Unturned

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Non è affatto una lamentela, ma è curioso come una particolare estetica emerga ogni tanto nei media, con diversi esempi che compaiono in rapida successione. Se guardiamo agli esempi recenti, abbiamo di tutto, dal rilassato simulatore di vita Animal Crossing: New Horizons alle avventure narrative come Rockbeasts o Goodbye Volcano High (anche se queste presentavano essenzialmente dinosauri adolescenti antropomorfi). In breve, esiste un pubblico per questo tipo di design visivo, e oggi ne abbiamo un nuovo esempio.

Anche se diciamo 'nuovo'—perché oggi arriva in accesso anticipato su Steam—la verità è che No Stone Unturned è un progetto che stiamo monitorando da quasi un anno, da quando lo abbiamo incontrato per la prima volta alla Gamescom 2025. Il suo creatore, Gareth Owens, ci disse allora che pensava sarebbe stato divertente seguire un completo impacciato nel suo percorso per diventare il più grande detective del mondo, e quell'onore spetta al detective Cox, il protagonista scoiattolo.

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Oggi inizia il suo primo caso, 'Cat Got Your Tongue' (ne parleremo nei prossimi aggiornamenti sui contenuti), ma puoi già goderti questo intrigante No Stone Unturned, che ribalta il genere investigativo e puzzle con una svolta molto animalesca e comica. Dai un'occhiata al trailer di gameplay qui sotto.