Il giocatore del Real Madrid debutterà stasera al Bernabéu dalla parte opposta

Il Real Madrid debutta stasera, martedì 19 agosto, contro l'Osasuna nella Liga 2025/26. Alle 20:00 BST e 21:00 CEST, la prima partita dell'era Xabi Alonso al Bernabéu. Sarà anche la prima volta per i nuovi giocatori Álvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen e Franco Mastantuono nell'imponente stadio... e anche la prima volta per il giocatore nostrano Víctor Muñoz, ma dalla parte opposta.

Questo centrocampista di 22 anni ha giocato l'anno scorso per il Real Madrid Castilla, segnando 11 gol e 7 assistenze, secondo Marca. Ha finalmente fatto il suo debutto con il Real Madrid, la squadra principale, unendosi all'88° minuto. E ha avuto una chiara possibilità di segnare... Ma lo mancò. La partita finì 4-3 e alla fine il Barça vinse la partita. Dopo, sapendo di aver perso una chiara occasione di diventare un eroe per il Real Madrid, è stato visto piangere in campo... e in seguito ha ricevuto insulti sui social media, quindi ha chiuso i commenti sul suo Instagram.

Dopo quell'episodio, Muñoz ha giocato 21 minuti ai Mondiali per club con il Real Madrid, ma in seguito è stato venduto all'Osasuna con un contratto da 5 milioni di euro, anche se con una clausola di riacquisto. Così, questa sera, Muñoz potrebbe fare il suo debutto al Bernabéu... ma dalla parte opposta. Come lo accoglieranno i tifosi del Real Madrid?