Il debuttante del Real Madrid subisce molestie online dopo aver sbagliato un tiro a El Clásico contro il Barcellona

Carlo Ancelotti aveva bisogno di un campanello d'allarme per il Real Madrid domenica scorsa contro l'FC Barcelona. La tripletta di Kylian Mbappé non è bastata e Ancelotti, sperando in un gol all'ultimo minuto, ha scelto Víctor Muñoz, 21enne giocatore locale, per sostituire Vinícius all'88° minuto. Subito dopo essere entrato in campo a Montjuic, ha avuto una chiara occasione quando è stato lasciato solo davanti a Szczesny. Ha sbagliato il tiro, quello che avrebbe potuto essere il 4-4 in el Clásico.

Víctor era vicino ad avere un debutto da sogno, ma ha mancato il colpo. Ha finito per piangere dopo la partita, ma la parte peggiore è arrivata dopo, quando alcuni tifosi arrabbiati del Real Madrid hanno trovato il suo account sui social media su Instagram e i suoi post sono stati inondati di insulti, alcuni degli quali gli dicevano di ritirarsi. Ha dovuto disattivare i commenti sul suo account Instagram.

Chi è Víctor Muñoz, ex giocatore del Barcellona ora nella squadra B del Real Madrid

Muñoz, 21 anni, gioca per il Real Madrid Castilla, squadra B del Real Madrid, e ha fatto il suo debutto con la squadra principale nei minuti finali di El Clásico. Una scelta insolita per l'allenatore Carlo Ancelotti, che raramente sceglie giocatori della squadra B (Raúl Asencio è la principale eccezione, che è salito in prima squadra a causa di un infortunio di Militao).

Ironia della sorte, Muñoz è nato a Barcellona nel 2003 e giocava per la squadra giovanile del FC Barcelona. È entrato a far parte del Real Madrid nel 2021, vincendo una Youth Copa del Rey, e ha debuttato con il Real Madrid Castilla nel 2023. Non si sa se l'ala sinistra prenderà parte ai piani di Xabi Alonso per la prossima stagione...