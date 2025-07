Il giocatore del Real Madrid Lucas Vázquez riceverà la cerimonia di addio, ma a porte chiuse

HQ

Lucas Vázquez è stato uno dei giocatori più amati della rosa del Real Madrid nell'ultimo decennio. Il terzino destro galiziano è stato uno dei prodotti più iconici del settore giovanile del club: è entrato a far parte della squadra giovanile nel 2007, all'età di 16 anni, e ha lentamente scalato le squadre C e B del Real Madrid. Dopo aver trascorso un anno in prestito all'Espanyol, ha finalmente fatto il suo debutto nella rosa principale nel settembre 2015, precisamente in una sconfitta per 6-0 contro l'Espanyol.

Da allora è stato un giocatore chiave della squadra, vincendo 23 titoli, tra cui quattro scudetti, sei titoli di Champions League e una Coppa di Spagna, segnando 38 gol e 73 assist, in 402 presenze. Un giocatore rispettato tra compagni di squadra e tifosi, anche se raramente ha avuto i riflettori ed è stato spesso utilizzato come sostituto, soprattutto negli ultimi anni.

Vázquez ha fatto la sua ultima apparizione in bianco nella sconfitta per 4-0 contro il PSG, la stessa partita finale della leggenda del club Luka Modric. Il croato, insieme all'allenatore Carlo Ancelotti, riceve un enorme tributo in lacrime il 24 maggio, in occasione della loro ultima partita al Bernabéu. È stata anche l'ultima partita di Vázquez alla "Casa Bianca", lo sapevano tutti, e ha ricevuto una standing ovation, ma non un riflettore ufficiale.

Il 34enne giocatore, il cui contratto non è stato rinnovato e il cui futuro è indeciso, riceverà finalmente una cerimonia di addio domani, giovedì 17 luglio, alle 13:00 CEST al Real Madrid City di Valdebebas, i dirigenti del club alla periferia di Madrid. Sarà quindi un tributo a porte chiuse, a differenza di quello che Modric ha ricevuto, alla presenza del presidente Florentino Pérez e di altri funzionari del club.

"Lucas Vázquez rappresenta in modo esemplare i valori del Real Madrid, che lo hanno reso uno dei giocatori più amati dai nostri tifosi", ha detto Florentino. "La figura di Lucas Vázquez simboleggia il duro lavoro, la perseveranza, l'umiltà e lo spirito vincente che sono essenziali per il successo di questa maglia. È un giocatore che ha l'affetto e il riconoscimento di tutti i madridisti. Il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa."