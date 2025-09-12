Il giocatore del Real Madrid Raúl Asencio ammette l'errore e uno dei denuncianti abbandona il caso, andrà comunque a processo

HQ

Raúl Asencio, il giocatore del Real Madrid cresciuto in casa che è salito alla ribalta la scorsa stagione a causa degli infortuni di Militao e Carvajal, ha ammesso il suo "errore" quando ha mostrato un video sessuale girato senza consenso a un amico. Di conseguenza, una delle due donne che hanno sporto denuncia contro Asencio ha ritirato le accuse contro il giocatore, dopo aver ricevuto una lettera di scuse con un "esplicito riconoscimento" dei fatti a lui attribuiti e un risarcimento finanziario.

Asencio è stato accusato e accusato di aver mostrato a un amico un video registrato da tre suoi ex compagni di squadra dell'accademia del Real Madrid, impegnati in rapporti sessuali con due ragazze, una sotto i 18 anni all'epoca (2023). Ciò costituisce un reato di divulgazione di segreti e condivisione di pornografia infantile.

Gli altri tre imputati, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez e Andrés García, all'epoca erano giocatori del Real Madrid Castilla, la loro squadra B, e hanno girato il video senza dirlo alle ragazze, e successivamente condiviso attraverso gruppi WhatsApp. Tutti e tre sono stati rimossi dal Real Madrid. Asencio non ha partecipato all'incontro sessuale, ma ha ricevuto il video e lo ha mostrato a un'altra persona sul suo telefono (secondo quanto riferito, il fidanzato dell'epoca di una delle ragazze).

L'altro denunciante, all'epoca minorenne, sostiene l'accusa contro Asencio, e la Procura chiede due anni e mezzo di carcere per lui per due reati contro la privacy per Asencio, e quattro anni e sette mesi per gli altri tre imputati che hanno registrato e distribuito il video senza consenso. Il processo si terrà a Gran Canaria e non ha ancora ricevuto una data.