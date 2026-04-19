Il governatore del New Jersey giustifica i biglietti del treno da 100 dollari da New York durante la Coppa del Mondo: "La FIFA dovrebbe pagare i viaggi"

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La prossima Coppa del Mondo 2026 è stata definita la più costosa della storia, con prezzi dei biglietti assurdi. Ma il problema va oltre i posti a sedere, come è stato chiarito questa settimana quando The Athletic ha riportato che i biglietti del treno tra New York e New Jersey (sede del MetLife Stadium, che ospiterà otto partite, inclusa la finale del 19 luglio) schizzano alle stelle nei giorni di partita: un viaggio di 30 minuti tra Penn Station e il MetLife Stadium di solito costa 12,90 dollari, ma potrebbe costare oltre 100 dollari durante la Coppa del Mondo, senza sconti per bambini o anziani.

Mikie Sherrill, governatrice del New Jersey, ha attribuito tutta la colpa alla FIFA perché l'organo di governo del calcio dovrebbe sovvenzionare i trasporti pubblici allo Stato. "Abbiamo ereditato un accordo in cui la FIFA fornisce 0 dollari per il trasporto alla Coppa del Mondo. E mentre NJ TRANSIT è bloccata con una fattura di 48 milioni di dollari per portare i tifosi da e verso le partite in sicurezza, la FIFA sta guadagnando 11 miliardi di dollari", ha detto, giustificando la decisione di far pagare di più i biglietti del treno ai turisti con il compromesso di non aumentare le tariffe per il resto dell'anno per i residenti locali e i contribuenti.

"Non lascerò i pendolari del New Jersey con quel condolo per anni a venire. La FIFA dovrebbe pagare le corse. Ma se non lo faranno - non permetterò che il New Jersey venga preso per uno", ha detto Sherrill, sottolineando che la FIFA sta guadagnando 11.000 dollari dalla Coppa del Mondo e chiedendo ai tifosi fino a 10.000 dollari per un biglietto in finale.

Secondo BBC Sport, aumenti di prezzo simili sono stati osservati in altre città, come Foxborough (Boston), con i biglietti del treno che sono saliti a 80 dollari.