Il governo olandese crolla dopo l'uscita dell'estrema destra Wilders ritira il PVV dalla coalizione di governo, costringendo il primo ministro Schoof a dimettersi e spingendo il paese verso elezioni anticipate.

HQ Le ultime notizie sui Paesi Bassi . Ora sappiamo che il governo olandese si è appena sgretolato dopo che Geert Wilders ha ritirato il suo partito dalla coalizione di governo martedì a causa del fallimento dei colloqui sull'immigrazione.

Il primo ministro Dick Schoof annunciò le sue dimissioni poco dopo, lasciando i Paesi Bassi nelle mani di un'amministrazione provvisoria. Poiché le elezioni sono improbabili prima dell'autunno, le decisioni chiave, in particolare in materia di difesa, potrebbero ora essere rinviate. DEN HAAG, PAESI BASSI - 15 OTTOBRE 2024: Il ministro-presidente Dick Schoof durante il dibattito plenario alla Tweede Kamer // Shutterstock