Il grande cambiamento nelle regole della Champions League quest'anno dopo che Barça e Arsenal si sono lamentati

La UEFA Champions League ha cambiato completamente il suo formato l'anno scorso, con il debutto di una fase di campionato invece della fase a gironi, che ha permesso a più squadre di partecipare (36 squadre in totale), ha aumentato il numero di partite (otto durante la fase di campionato invece di sei) e ha persino aggiunto un turno di spareggio extra per le squadre che hanno concluso la fase di campionato tra le 9 e le 24.

Il formato rimane lo stesso quest'anno tranne che per una cosa fondamentale, che è stata modificata dopo che alcuni club, in particolare FC Barcelona e Arsenal, si sono lamentati. Questo cambiamento andrà a vantaggio delle migliori squadre della fase di campionato che finiranno tra l'1 e l'8, poiché non solo ometteranno lo spareggio extra, ma, ecco il cambiamento, saranno teste di serie per il resto del torneo, il che significa che giocheranno sempre il ritorno in casa.

In precedenza, le squadre che finivano 1-8 ricevevano il vantaggio di giocare in casa solo durante gli ottavi di finale. Dopodiché, è stato un sorteggio casuale a decidere quali squadre hanno giocato il ritorno in casa o meno. Ora, le squadre che si sono classificate 1-4 nella fase di campionato giocheranno sempre il ritorno in casa nei quarti di finale, mentre le squadre classificate 1-2 giocheranno il ritorno in casa in semifinale.

Ecco anche un fatto interessante dal regolamento UEFA: "Se una squadra testa di serie viene battuta in qualsiasi turno, la squadra che la elimina prende il posto di testa di serie nel percorso del tabellone". Ciò significa che se un club che si è classificato 4 nei quarti di finale viene eliminato, la squadra che lo ha eliminato, anche se si è classificato molto peggio o fuori dai primi 8, "eredita" quella posizione di testa di serie e guadagnerà il diritto di giocare il ritorno della semifinale in casa.

Questo cambiamento è stato apportato dopo che l'Arsenal, che è arrivato terzo nella fase di campionato, ha dovuto giocare il ritorno dei quarti di finale al Bernabéu contro il Real Madrid, che non è entrato tra i primi 8. L'Arsenal è riuscito a vincere alla fine. Tuttavia, il Barcellona non è stato così fortunato, poiché nonostante fosse secondo nella fase di campionato, ha dovuto giocare il ritorno delle semifinali contro l'Inter in trasferta... con il risultato che tutti ricordiamo.