Il gruppo politico Video Games Europe commenta l'obiettivo della petizione Stop Killing Games: è "sfaccettata" e "mai presa alla leggera"

Di recente, abbiamo notato che la petizioneStop Killing Games ha superato l'enorme cifra di un milione di firme in tutta Europa, il che significa che oltre un milione di persone vogliono che la loro voce sia ascoltata dalla Commissione europea nel tentativo di impedire agli editori di chiudere i giochi esistenti e rendere di fatto inutili i prodotti di consumo a pagamento. Mentre c'è motivo di sostenere questo movimento, l'organo politicoVideo Games Europe osserva che potrebbe avere l'intenzione giusta ma non proprio l'obiettivo giusto.

In una dichiarazione, VGE spiega: "Apprezziamo la passione della nostra comunità; tuttavia, la decisione di interrompere i servizi online è sfaccettata, non viene mai presa alla leggera e deve essere un'opzione per le aziende quando un'esperienza online non è più commercialmente praticabile. Comprendiamo che può essere deludente per i giocatori ma, quando accade, l'industria garantisce che i giocatori ricevano un giusto preavviso dei cambiamenti prospettici in conformità con le leggi locali sulla protezione dei consumatori".

Per quanto riguarda il ragionamento alla base della sua decisione di riflettere questo punto di vista, VGE osserva che i server privati non sono la risposta in quanto sono in genere scarsamente regolamentati e privi di protezioni, e anche che la petizione probabilmente renderà difficile o impossibile per gli sviluppatori creare giochi solo online sapendo che sarebbe un impegno ospitare un server per tutta la vita una volta pubblicati.

VGE aggiunge: "I server privati non sono sempre un'opzione alternativa praticabile per i giocatori, poiché le protezioni che mettiamo in atto per proteggere i dati dei giocatori, rimuovere i contenuti illegali e combattere i contenuti non sicuri della community non esisterebbero e lascerebbero responsabili i detentori dei diritti. Inoltre, molti titoli sono progettati da zero per essere solo online; In effetti, queste proposte limiterebbero la scelta degli sviluppatori rendendo questi videogiochi proibitivi da creare".

Qual è la sua posizione su questa questione? È un problema sfaccettato come spiega VGE o è più in bianco e nero come Stop Killing Games pensa che sia?