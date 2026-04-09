Il leggendario ciclista Eddy Merckx è stato ricoverato per un'infezione all'anca dopo una frattura nel 2024

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Eddy Merckx, ex ciclista professionista belga che compirà 81 anni a luglio, considerato uno dei migliori di tutti i tempi, con il maggior numero di trofei mai conquistati da un ciclista nella storia, è stato ricoverato in Belgio per un'infezione all'anca, a seguito di una serie di problemi di salute dopo l'intervento chirurgico all'anca nel dicembre 2024, quando Meckx è caduto dalla bici e si è fratturato l'anca.

Da allora, ha avuto molte complicazioni con la protesi d'anca e ha dovuto sottoporsi a sei interventi chirurgici, e si prevede che il prossimo lunedì sarà sottoposto a un settimo intervento. Merckx ha spiegato a Nieuwsblad che è "in un dolore incredibile" e che il trattamento intensivo con antibiotici non sta funzionando.

Con 525 vittorie tra il 1965 e il 1978, Eddy Merckx, soprannominato "il Cannibale", ha vinto 11 Grand Tour e 19 Monuments, un record imbattibile da nessuno in seguito, anche se Tadej Pogacar punta a eguagliare i suoi numeri...