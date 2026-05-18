Il leggendario editor di manga Kazuhiko Torishima riflette sulla scomparsa di Akira Toriyama due anni dopo

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Più di due anni fa, il 1° marzo 2024, il mondo del manga e dell'anime ha perso una figura unica nella vita, l'autore di Dragon Ball Akira Toriyama. Sebbene il talento di Toriyama sia evidente solo vedendo una pagina del suo lavoro, quel talento forse non sarebbe mai stato così popolare senza Kazuhiko Torishima, editor di Toriyama per Dr. Slump e la prima metà di Dragon Ball.

Parlando con noi al Comicon Napoli, abbiamo chiesto a Torishima come definirebbe l'eredità che condivide con lui. "Beh, sai, questa non era solo la posizione di Toriyama-san, ma anche la mia, perché il pubblico principale per noi erano i ragazzi, i lettori principali. E da bambini, per definizione, sono esseri umani impotenti, hanno così tanti problemi, potrebbero essere tristi, non sanno come stressarsi, liberarsi dello stress, e quindi il manga potrebbe essere un modo per dimenticare tutta la tristezza, tutte le cose fastidiose e tutte le cose che potrebbero preoccuparli, " disse.

"Toriyama ed io parlavamo per ore di questo. Perché a scuola, i ragazzi hanno insegnanti che in realtà non sono insegnanti, sono loro che governano il loro mondo a scuola. E a casa hanno i loro genitori, e i genitori dominano il mondo dei bambini. E ovviamente, i bambini non hanno soldi. Non hanno i mezzi per divertirsi, per dimenticare lo stress e tutta la tristezza. Quindi, leggendo il manga, possono entrare in un altro mondo e vivere un'esperienza, un'avventura, dove possono dimenticare qualsiasi problema, qualsiasi causa del loro stress, e possono davvero godersela. Quindi era qualcosa di tipico di cui parlavamo."

Torishima ha detto in un panel precedente di avere alcune critiche ai manga e agli anime moderni, perché stavano diventando troppo prolissi, troppo adulti e troppo costosi per i bambini. Poiché i bambini hanno bisogno di questa fuga attraverso manga e anime, è importante che queste tendenze non li allontanino dal mezzo.

Se vuoi leggere di più della nostra conversazione approfondita con Torishima, dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui.