Il Leicester City retrocesso in League One dieci anni dopo aver vinto la Premier League

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Il Leicester City è stato retrocesso nella terza serie inglese, la League One, dieci anni dopo il loro straordinario titolo di Premier League. Il Leicester è stato retrocesso dalla Premier League lo scorso anno, raggiungendo la seconda retrocessione consecutiva: il pareggio per 2-2 contro l'Hull in Championship li ha lasciati in fondo alla classifica, in penultima posizione con 42 punti (ma l'ultimo posto è occupato dallo Sheffield, che è stato detratto di 12 punti dopo aver violato le normative finanziarie della EFL).

Sarà la prima volta che il Leicester City gioca in League One dal 2008. I Foxes sorpresero tutti nella stagione 2015/16 vincendo la Premier League con dieci punti di vantaggio sull'Arsenal, con 81 punti, perdendo solo tre partite, e qualificandosi per la Champions League. Il Leicester non è riuscito a eguagliare quel successo, ma ha avuto una buona corsa (quarti di finale contro l'Atlético de Madrid in Champions League 2016/17, semifinali in Conference League nel 2021/22), oltre a vincere la FA Cup 2021.

Il Leicester è tornato in Championship nel 2023/24, ma ha vinto il titolo di seconda divisione quella stagione e è tornato in Premier League. Sono stati retrocessi di nuovo, e le cose sono peggiorate, dato che il Leicester ha impiegato quattro allenatori in meno di un anno. È improbabile che l'attuale, Gary Rowett, continui.