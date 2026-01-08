Gamereactor

Il Liverpool pareggia contro l'Arsenal ma se ne va emotivamente rafforzato

L'Arsenal mostra preoccupanti segni di stanchezza in un duello 0-0 contro l'Arsenal.

La partita Arsenal vs. Liverpool si concluse senza gol e con punti condivisi, ma fu una vittoria spirituale per il Liverpool, che trattenne i leader e fu superiore per gran parte della partita, incluso un secondo tempo in cui il Liverpool diede il tono e creò più occasioni.

"Per l'Arsenal, c'era un po' di tensione nell'aria durante la partita", ha detto Roy Keane, ex leggenda del Manchester United e commentatore di Sky Sports. Nick Wright ha aggiunto che "il sorteggio è tutt'altro che disastroso. Ma questo titolo è tutt'altro che una formalità se giocano male come nel secondo tempo".

Florian Wirtz ha dato al Liverpool un buon controllo del centrocampo, ma la squadra non è riuscita a tirare in porta contro l'Arsenal, la prima volta che succede loro in Premier League dal 2010. L'allenatore Arne Slot ha detto che la loro corsa alla Premier League è finita e che dopo la partita restano a 14 punti dall'Arsenal.

Il risultato lascia comunque l'Arsenal con sei punti di vantaggio, davanti a Manchester City e Aston Villa. Ma se non avessero subito pareggi nell'ultima giornata, le cose sarebbero cambiate, dato che l'Arsenal ha mostrato segni di stanchezza.

