Keir Starmer pensa che sia "la decisione sbagliata" chiudere lo stadio Aston Villa ai tifosi israeliani

Un trattato di pace potrebbe essere stato firmato tra Israele e Hamas questa settimana, ma la tensione è tutt'altro che finita in Medio Oriente, e l'opinione pubblica rimane pesantemente contro Israele, che ora teme di poter rimanere impunito dopo l'uccisione di oltre 65.000 persone a Gaza. Il dibattito sulla partecipazione di Israele alle competizioni sportive internazionali continua, con proteste che di solito scoppiano ogni volta che una squadra israeliana visita un altro paese.

Questa settimana è successo in Italia e Norvegia con le qualificazioni alla Coppa del Mondo (Israele alla fine è stato eliminato dalla Coppa del Mondo 2026), e anche in Spagna con le competizioni di basket EuroLeague, FIBA Champions League ed EuroCup. La prossima settimana torna la UEFA Europa League, con il Maccabi Tel Aviv che andrà a Birmingham per affrontare l'Aston Villa. A seguito delle raccomandazioni del Safety Advisory Group (SAG), l'Aston Villa ha deciso di chiudere lo stadio ai visitatori, ovvero ai tifosi del Maccabi Tel Aviv.

"La polizia delle West Midlands ha avvisato il SAG di avere problemi di sicurezza pubblica al di fuori della ciotola dello stadio e la capacità di affrontare eventuali proteste durante la notte", ha detto il club. "Siamo in continuo dialogo con il Maccabi Tel Aviv e le autorità locali durante tutto questo processo in corso, con la sicurezza dei tifosi che assistono alla partita e la sicurezza dei residenti locali in prima linea in qualsiasi decisione".

Starmer: "Non tollereremo l'antisemitismo nelle nostre strade"

Una decisione che è stata criticata dal primo ministro del Regno Unito Keir Starmer, che su X ha dichiarato che "Questa è la decisione sbagliata".

"Non tollereremo l'antisemitismo nelle nostre strade. Il ruolo della polizia è quello di garantire che tutti i tifosi di calcio possano godersi la partita, senza timore di violenza o intimidazioni."

Un'altra decisione, quella che è stata presa nelle partite di basket in Spagna, avrebbe potuto essere quella di celebrare la partita a porte chiuse, per garantire un controllo di sicurezza ancora maggiore... e non dare troppo vantaggio casalingo all'Aston Villa.

Con le proteste che si prevedono intorno allo stadio ogni volta che una squadra israeliana gioca all'estero e il rischio di violenti scontri tra polizia e manifestanti, quale pensi sarebbe la soluzione giusta?