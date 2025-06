Il Manchester City acquista quattro nuovi giocatori in tempo per la Coppa del Mondo per Club

HQ

Il Manchester City sta portando nuovi rinforzi quest'estate in tempo per la Coppa del Mondo per club FIFA, per compensare le perdite di Kevin de Bruyne o Jack Grealish (sappiamo che a Guardiola non piace avere troppi giocatori).

E in tempo per la Coppa del Mondo per Club della prossima settimana, il City avrà non meno di quattro volti nuovi:



Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan, si è unito per 70 milioni di euro, 59 milioni di sterline (compresi gli add-on) con un contratto quinquennale



Rayan Cherki, centrocampista francese dell'Olympique Lione, si è unito per 40 milioni di euro, 34 milioni di sterline (compresi gli add-on) con un contratto quinquennale



Rayan Aït-Nouri, terzino sinistro francese (nazionale con l'Algeria) dal Wolverhampton Wanderers, arriva per 40 milioni di euro, 34 milioni di sterline (compresi gli add-on) con un contratto quinquennale



Il prezzo combinato per tutti e tre è di circa 108 milioni di sterline, che è meno dei 150 milioni di euro, 127 milioni di sterline chiesti per Florian Wirtz, che si vociferava per il City ma finirà invece al Liverpool.

E dobbiamo aggiungere il portiere Marcus Bettinelli, anche lui arrivato al Manchester City dal Chelsea.