Il Manchester City è la migliore squadra della Coppa del Mondo per Club: l'unica con tre vittorie su tre Il Manchester City è l'unica squadra ad aver vinto tutte e tre le partite della fase a gironi.

HQ La Coppa del Mondo per Club ha ancora molto da offrire (la parte più emozionante, con gli ottavi di finale, i quarti di finale, le semifinali, la fase a eliminazione diretta in una sola partita). Tutto può succedere. Tuttavia, se guardiamo alla fase a gironi, c'è solo una squadra che ha vinto ogni singola partita: il Manchester City. Una bella inversione di tendenza rispetto a quella che è stata ampiamente considerata una brutta stagione senza trofei. Tre vittorie solide: 2-0 contro il Wydad AC, 6-0 contro l'Al Ain e, forse a sorpresa, 5-2 contro la Juventus, in una partita con il 77% di possesso palla, 24 tiri, 11 a bersaglio, contro 5 tiri, 2 a bersaglio degli italiani. Il rivale di Guardiola potrebbe essere il Salisburgo, l'Al Hilal... o di nuovo il Real Madrid. Nessun'altra squadra, tra i 32 club partecipanti, ha vinto tutte e tre le partite della fase a gironi. Scrivo questo prima della conclusione del Gruppo H, con Real Madrid, Salisburgo e Al Hilal ancora con opzioni matematiche, ma nessuna di loro potrebbe competere con il Manchester City. Non sorprende che il Manchester City abbia anche il maggior numero di gol segnati (13) e la migliore media gol (11). Solo il Bayern Monaco ci arriva (molto vicino), con 12 gol e 10 gol di media, ma una sconfitta contro il Benfica che gli ha permesso di essere secondi nel girone (eviteranno il Chelsea e giocheranno contro il Flamengo negli ottavi di finale, quindi è davvero una benedizione sotto mentite spoglie.