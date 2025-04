Il Manchester City torna nella top 3 della Premier League per la prima volta da novembre

HQ

Il Manchester City ha avuto una stagione davvero deludente. Pochi avrebbero potuto prevedere che la squadra che ha vinto quattro campionati di fila sarebbe caduta così drasticamente quest'anno. Soprattutto per una squadra che era in testa alla classifica come al solito nelle prime settimane: era ancora in testa alla Premier League a fine ottobre (9ª giornata) ed era seconda a fine novembre (12ª giornata). Tuttavia, una serie di quattro sconfitte, tra cui uno 0-4 contro il Tottenham e uno 0-2 contro il Liverpool, ha fatto sì che il City vedesse il calo più grande per una squadra di Pep Guardiola da anni.

Quello che è seguito è stata una squadra che è addirittura scesa dalle posizioni europee, scendendo fino al settimo posto. Ma, almeno per qualche giorno, il Manchester City tornerà a dormire tra le prime 3, dopo la vittoria per 2-1 contro l'Aston Villa, con gol di Matheus Nunes al 94'. Una partita che Guardiola considerava "una finale".

"L'Aston Villa è una squadra fino all'ultimo uomo, una delle migliori squadre d'Europa", ha detto Guardiola. "Abbiamo giocato davvero bene. Siamo stati aggressivi nei nostri duelli, la difesa a quattro è stata incredibile."

L'Aston Villa è un concorrente diretto del Manchester City per i posti in Champions League: Liverpool e Arsenal probabilmente si assicureranno il primo e il secondo posto, ma dal terzo al quinto c'è una corsa che comprende Manchester City (61 punti), Nottingham Forest (60 punti), Newcastle (59 punti), Chelsea (57 punti) e Aston Villa (57 punti).

Il Manchester City è ora terzo dopo Liverpool e Arsenal, ma le cose potrebbero cambiare e probabilmente cambieranno il prossimo fine settimana. City e Villa hanno giocato un'altra partita, poiché la loro partita è stata anticipata rispetto al fine settimana. Il resto si giocherà nel fine settimana come di consueto, mentre Manchester City, Aston Villa, Arsenal e Crystal Palace giocheranno le semifinali di FA Cup. Mentre Guardiola cerca di raggiungere l'unico titolo che ha a disposizione quest'anno (meno la Coppa del Mondo per club FIFA), guarderà Newcastle-Ipswich (sabato 26 aprile, 15:00 BST), Chelsea-Everton (sabato, 12:30 BST) e pochi giorni dopo Nottingham Forest-Brentford (giovedì 1 maggio, 19:30 BST).