Il Manchester United avrà una docuserie in stile "dinastia" ispirata a The Crown

La storia del Manchester United, uno dei club calcistici più illustri d'Inghilterra, sarà oggetto di un documentario sviluppato da Lionsgate e, secondo quanto riferito, ispirato a The Crown. La notizia è stata annunciata per la prima volta da The Athletic, che ha annunciato che Lionsgate ha firmato un accordo con il Manchester United, e che il club riceverà una somma garantita "nei bassi milioni di sterline" nel caso in cui lo show venga prodotto e venduto, e le royalties saranno condivise tra Lionsgate e Manchester United.

Si conoscono pochi dettagli sul progetto, ma si prevede che sia una docuserie "in stile dinastico" come The Crown: eventi reali, con alcuni elementi romanzati, ma che seguono da vicino la storia del club e grandi eventi come l'incidente aereo di Monaco del 1958, la vittoria alla Coppa dei Campioni del 1968, fino all'era dominante di Sir Alex Ferguson.

Il creatore di Line of Duty, Jed Mercurio, sarebbe in discussioni sulla possibilità di prendere il progetto. Non è chiaro quanto recente sarà la serie, dato che gli ultimi anni sono stati tra i peggiori della storia del club. Nel tempo in cui la serie sarà prodotta e troveranno una piattaforma di streaming, si spera che il team migliori i risultati...