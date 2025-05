Il Manchester United ottiene un enorme vantaggio da Bilbao, ma Amorim sa che sono stati fortunati

HQ

Il Manchester United ha avuto la sua peggior stagione di tutti i tempi in Inghilterra, ma in Europa League sembra trasformarsi in un'altra squadra, molto più pericolosa, candidata a vincere la coppa che gli permetterebbe di tornare in Champions League il prossimo anno, nonostante sia quattordicesima in Premier League.

Merito della vittoria per 3-0 sull'Athletic Bilbao nell'andata delle semifinali di Europa League, giocata davanti a una squadra teoricamente più forte, quarta in Liga, in una città a nord della Spagna, Bilbao, appassionata di calcio. E in un anno in cui la finale di Europa League si giocherà nel loro stadio, il San Mamés.

La partita è stata sbilanciata all'inizio da un cartellino rosso per Dani Vivian, espulso per aver atterrato Rasmus Hojlund in area, e successivamente da un rigore che ha negato alla squadra di Ernesto Valverde di reagire dopo il primo gol di Casemiro.

Ruben Amorim sa che "il lavoro non è finito" e pensa che abbiano sprecato le opportunità di segnare un altro gol, sapendo che hanno faticato molto nei primi trenta minuti della partita. "Possono fare lo stesso all'Old Trafford perché sono davvero forti, sono davvero intensi. Un'espulsione può avvenire nel nostro stadio, quindi dobbiamo essere preparati", ha detto Amorim, riconoscendo che "con un po' di fortuna siamo riusciti a rimanere in partita e tutto può cambiare con una situazione".

"Vogliamo dare qualcosa ai nostri tifosi, perché sentiamo quel sostegno ogni giorno, indipendentemente dalla posizione in cui ci troviamo in classifica", ha aggiunto l'allenatore portoghese.

La seconda tappa, giovedì prossimo, si giocherà all'Old Trafford, e a Bilbao il macchinario per il "remontada " è già in moto...