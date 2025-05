Il Manchester United "pronto a soffrire" per raggiungere la finale di Europa League nonostante i tre gol di vantaggio

HQ

L'Old Trafford ospiterà l'Athletic Club Bilbao domani, giovedì 8 maggio (20:00 BST, 21:00 CEST) per il ritorno della semifinale di Europa League. Uno che il Manchester United è molto ben posizionato per vincere, avendo battuto l'Athletic 3-0 a Bilbao la scorsa settimana... aiutato da un cartellino rosso ricevuto dai rivali all'inizio del primo tempo.

Anche l'allenatore del Manchester United Ruben Amorim, che la scorsa settimana ha detto di essere "fortunato", sa che non bisogna mai dare nulla per scontato. Questo è il lavoro di ogni buon allenatore, non sottovalutare mai il tuo rivale, ma è particolarmente vero per il Manchester United, alla fine di una delle sue peggiori stagioni di tutti i tempi nonostante fosse così vicino a una finale europea.

"Se guardi la nostra squadra, non possiamo dire oggi cosa succederà", ha detto il giovane allenatore portoghese, riferendosi ai recenti risultati come la sconfitta per 4-3 contro il Brentford lo scorso fine settimana, quando ha subito due gol in quattro minuti. "Sento che dobbiamo segnare per passare al turno successivo, quindi questo è chiaramente il modo in cui affronteremo la partita. Sappiamo che dovremo soffrire un po' per andare in finale, e siamo pronti a soffrire e dobbiamo migliorare nei piccoli dettagli in questa partita".

Anche se vinceranno la competizione e otterranno una scorciatoia per la Champions League il prossimo anno, Amorim è ancora molto autocritico, riferendosi a ciò che ha detto a gennaio: "Alla fine di questa stagione, possiamo essere la peggior squadra nella storia della Premier League ma con un titolo europeo. Questo non cambierà nulla".