Il Manchester United sconvolge la Premier League con le recenti vittorie su Man City e Arsenal

Molti prevedevano che la Premier League sarebbe stata dominata dall'Arsenal, ma tre partite consecutive senza vittorie hanno aperto le porte a Manchester City e Aston Villa per aspirare ancora al titolo... e Manchester United, Chelsea e Liverpool improvvisamente non sembrano più così lontani. Un Manchester United ispirato, che non ha perso una partita da quando Michael Carrick ha preso il posto lasciato da Rúben Amorim (cinque vittorie e un pareggio), ha battuto l'Arsenal 3-2 a Londra domenica, e Matheus Cunha ha superato il United per entrare tra i primi quattro della Premier League per la prima volta da maggio 2023.

Ancora più impressionante è che Carrick ha ottenuto due vittorie consecutive contro i due contendenti al titolo, Manchester City e Arsenal, e improvvisamente i tifosi si chiedono se questo possa davvero essere il punto di svolta per questa storica squadra, che ha subito alcuni dei suoi peggiori risultati di sempre... ed è vicino a essere candidato al titolo.



Arsenal: 50 punti



Manchester City: 46 punti



Aston Villa: 46 punti



Manchester United: 38 punti



Chelsea: 37 punti



Liverpool: 36 punti



Pensi che Manchester City o Aston Villa finiranno per recuperare l'Arsenal? E quanto possono arrivare United, Chelsea o Liverpool al titolo di Premier League?