Il Manchester United subisce "una delle uscite più imbarazzanti della storia" contro il club di quarta divisione

Caos nella EFL Cup, o Coppa di Lega (o come è conosciuta ora, Carabao Cup). Una delle poche competizioni che ha portato un po' di gioia ai tifosi del Manchester United di recente (sono stati vincitori nel 2023 e nel 2017) ha ora fornito una delle più grandi umiliazioni di sempre: sono stati sconfitti dal Grimsby Town, un club della League Two (la quarta divisione del calcio inglese).

Il secondo turno della EFL Cup dovrebbe essere una formalità per un club di prima divisione come il Manchester United, anche se sono nel nostro dei momenti peggiori di sempre. La scorsa stagione è stata atroce, con la grazia salvifica di raggiungere la finale di Europa League... ma perdendola contro il Tottenham Hotspur, sprecando la loro unica possibilità di giocare in Europa. E ora, i Red Devils dicono addio a un'altra competizione... ancora ad agosto.

Il Grimsby Town ha sbalordito il Manchester United con due gol nel primo tempo. Ma la squadra di Ruben Amorim ha reagito, possedendo naturalmente il 71% del possesso palla, e Bryan Mbuemo prima e Harry Maguire dopo all'89° minuto hanno pareggiato la partita. È stato seguito dai calci di rigore che si sono conclusi 12-11 per questo umile club di Cleethorpes, nel nord-est del Lincolnshire. Mbuemo ha tirato due rigori... ma ha perso il secondo e ultimo. Anche Matheus Cunha ha sbagliato un rigore.

"Che imbarazzo per il Manchester United. Dove andrà Ruben Amorim da qui?", chiede Chris Sutton, ex attaccante della Premier League su BBC. Nonostante il Manchester United possieda naturalmente tutte le statistiche, l'esperto della BBC pensa che "per molti aspetti se lo meritassero per il modo in cui hanno giocato nei 90 minuti".

Serata davvero, davvero dura per i tifosi del Manchester United.