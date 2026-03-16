Il Messico batte il Guinness World Record per la "Classe di Football più Grande del Mondo" per celebrare la prossima Coppa del Mondo

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Il Messico si sta preparando per la Coppa del Mondo 2026, co-organizzata con Stati Uniti e Canada, e domenica 15 marzo Ciudad de México ha ospitato la "Classe Calcistica più Grande del Mondo", ufficialmente riconosciuta dal Guinness World Records, con rappresentanti invitati allo Zócalo, la squadra principale di Ciudad de México, trasformata in un gigantesco campo da calcio, diviso in tre aree con i colori della bandiera messicana, dove quasi 10.000 persone parteciparono a diversi esercizi con la palla per 35 minuti (un tempo concordato con Guinness per poter stabilire il record mondiale).

Clara Brugada, sindaca di Ciudad de México, ha dichiarato: "Mancano 86 giorni alla Coppa del Mondo, e con questa enorme classe di oggi, stiamo dicendo forte e chiaro a Città del Messico che la Coppa del Mondo è già iniziata", come riportato da EFE. Diversi ex giocatori professionisti messicani hanno partecipato all'evento, che ha superato il precedente record stabilito a Seattle lo scorso giugno.

Il Messico tenterà anche di battere un altro record mondiale prima della Coppa del Mondo con la "Onda più Grande del Mondo", ma invece di essere eseguita in uno stadio, nel Paseo de la Reforma, il viale più grande della capitale messicana.