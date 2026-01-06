Il Messico condanna il blitz in Venezuela mentre cerca di restare fuori dal mirino di Trump

HQ

Il Messico ha condannato fermamente l'operazione militare statunitense che ha catturato il presidente venezuelano, muovendosi silenziosamente per assicurarsi che non diventi il prossimo bersaglio dell'agenda dura del presidente Donald Trump in America Latina.

La presidente Claudia Sheinbaum ha pronunciato lunedì la sua più dura reprimenda a Washington, respingendo qualsiasi forma di intervento straniero e avvertendo che la storia dell'America Latina dimostra che l'azione militare non porta né democrazia né stabilità. Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo che Trump ha aperto apertamente l'idea di un'azione degli Stati Uniti all'interno del Messico, accusando i cartelli della droga di "governare" il paese.

Claudia Sheinbaum // Shutterstock

Dietro le quinte, tuttavia, i funzionari messicani stanno rafforzando la cooperazione per la sicurezza con Washington, puntando che una collaborazione più stretta (non uno scontro) sia il modo migliore per proteggere la sovranità nazionale. Il Messico spera che arresti intensificati, estradizioni e operazioni di cartelli impediscano a Trump di agire unilateralmente.

Nel frattempo, molti vedono il raid in Venezuela come un colpo di avvertimento regionale. Pochi in Messico credono che uno sciopero degli Stati Uniti sia imminente, ma l'episodio ha aumentato la posta in gioco in tutta la regione. Come ha detto un alto funzionario messicano: "Se succederà in Colombia o Cuba la prossima volta, allora sapremo chi lo dopre."