Il murale di Lamine Yamal a Barcellona vandalizzato con le immagini dei Sette Nani

Il murale di Lamine Yamal a Barcellona, dipinto di recente quando la giovane star ha compiuto 18 anni, raffigurandolo come un supereroe, è stato vandalizzato. Lunedì mattina, il murale è stato trovato con i sette nani di Biancaneve della Disney di fronte all'immagine di Yamal, riferendosi alla controversa festa di compleanno in cui Yamal ha impiegato persone con nanismo come artisti.

Secondo Mundo Deportivo), i nani sono stati dipinti da un altro artista di strada, Shredder.

Yamal ha compiuto 18 anni il 13 luglio e lo ha festeggiato con una grande festa invitando i suoi compagni di squadra del Barça e cantanti famosi, YouTuber e influencer. La festa aveva un tema "gangster degli anni '20" e il giocatore posava con un elegante abito bianco. Tuttavia, è stato riferito che hanno assunto persone con acondroplasia come intrattenitori, il che ha portato a un'ondata di critiche e persino a un'indagine avviata dal Ministro dei Diritti Sociali in Spagna come potenziale crimine d'odio per aver ospitato uno spettacolo che deride o denigra le persone con disabilità.

Poco dopo la polemica, uno degli artisti ingaggiati da Yamal ha parlato alla radio catalana e ha detto che sono sempre stati trattati con dignità, hanno ballato e fatto trucchi di magia come in ogni loro spettacolo e dopo la loro esibizione di un'ora sono stati autorizzati a unirsi alla festa. "Non siamo scimmie da carnevale", ha detto, chiedendo all'Associazione delle persone con acondroplasia e altre displasie scheletriche con nanismo (ADEE in spagnolo) di permettere loro di lavorare e smettere di umiliarli pubblicamente.

