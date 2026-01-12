Il Nobel Institute respinge la candidatura di Machado di condividere il Premio per la Pace con Trump

HQ

L'Istituto Nobel norvegese ha fermamente respinto l'offerta della leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado di condividere o consegnare il suo Premio Nobel per la Pace 2025 a Trump, sottolineando che le regole del premio rendono impossibile una tale mossa.

Machado, che ha vinto il premio per il suo lavoro a difesa dei diritti democratici in Venezuela, aveva pubblicamente dedicato l'onore a Trump e ha dichiarato di volerglielo consegnare come gesto di gratitudine per il suo ruolo nelle azioni statunitensi che hanno portato alla cattura di Nicolás Maduro. Trump ha detto che sarebbe onorato di accettarlo.

María Corina Machado // Shutterstock

Ma in una nuova dichiarazione, l'Istituto Nobel e il Comitato Nobel norvegese hanno chiarito che una volta annunciato un Premio Nobel per la Pace, esso "non può essere revocato, condiviso o trasferito ad altri." L'organizzazione ha citato gli statuti della Fondazione Nobel, che stabiliscono che la decisione è definitiva e irreversibile.

Il comitato ha inoltre osservato che di solito non commenta le dichiarazioni o le azioni dei vincitori dopo il premio, sottolineando che le regole che regolano il premio sono fisse e non soggette a preferenze personali. Machado aveva precedentemente dedicato il premio sia al popolo venezuelano sia a Trump poco dopo la sua assegnazione, ma la chiarificazione dell'istituto chiude la porta a qualsiasi riassegnazione formale dell'onore.