Il padre di Lamine Yamal pensa che sia stato un "danno morale" che suo figlio non abbia vinto il Pallone d'Oro: "qui è successo qualcosa di strano"

HQ

Mounir Nasraoui non prese bene il fatto che suo figlio avesse perso il Pallone d'Oro contro Ousmane Dembélé. La maggior parte delle persone si aspettava che il premio fosse deciso tra i due, e in effetti lo è stato, ma è stato il 28enne attaccante francese del Paris Saint-Germain a prendere il premio. Lamine ha vinto il Kopa Trophy come miglior giocatore under 21, per il secondo anno consecutivo.

Parlando al programma televisivo spagnolo "El Chiringuito", Nasraoui, che si è recato a Parigi insieme ad altri giocatori e staff del Barcellona, incluso il presidente del club, ha detto che "non è stata una rapina"... ma un "danno morale".

"È il più grande... Non parlerò di furto, ma di danno morale a un essere umano", ha detto nello show televisivo (via AS). "Lamine Yamal è di gran lunga il miglior giocatore del mondo. Non è solo perché è mio figlio che è il miglior giocatore del mondo", ha aggiunto, riportando anche le teorie del complotto. "Dobbiamo dire che qui è successo qualcosa di strano".

Nasraoui, che è anche un grande influencer sui social media con il nome Hustle_Hard_304 (1,2 milioni di follower su Instagram) pensa che l'anno prossimo vincerà.