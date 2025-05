Il Pakistan riferisce di aver abbattuto 12 droni indiani tra le crescenti tensioni L'escalation segue gli attacchi indiani su più obiettivi pakistani.

HQ Le ultime notizie su India e Pakistan . L'esercito pakistano ha riferito di aver abbattuto 12 droni indiani che sono entrati nel suo spazio aereo, appena un giorno dopo che l'India ha condotto attacchi su siti a Karachi, Lahore e altre aree. Puoi saperne di più sugli scioperi indiani qui. I droni, identificati come modelli Harop di fabbricazione israeliana, sono stati intercettati mentre i detriti degli attacchi precedenti continuavano ad essere raccolti. Islamabad ha accusato l'India di aggressione, mentre Nuova Delhi ha inquadrato le sue azioni come ritorsione contro presunte infrastrutture militanti. BERLINO - 06 GIUGNO 2024: Le munizioni vaganti di IAI Harop. ILA Berlin Air Show 2024 // Shutterstock