Il Paris FC conquista la promozione in Ligue 1 e sposta lo stadio proprio accanto al Parc des Princes del PSG

HQ

Il Paris Saint-Germain ha dominato il campionato francese nell'ultimo decennio, con nessun'altra squadra che eguaglia il livello di qualità del club di proprietà del Qatar (e i soldi per ingaggiare fuoriclasse). È probabile che rimarrà lo stesso anche l'anno prossimo, anche se una nuova sfida si presenterà proprio di fronte allo stadio Parc des Princes: il Paris FC.

Per la prima volta dal 1990, il Parigi avrà due squadre in Ligue 1. Il Paris FC, nato all'inizio degli anni '70 come scissione dal Paris Saint-Germain, ha giocato la maggior parte della sua carriera nelle categorie inferiori, ma nel 2015 è tornato in Ligue 2, seconda divisione francese. E l'anno prossimo giocheranno per la prima volta in prima divisione, dopo il pareggio per 1-1 contro il Martigues venerdì scorso che li ha assicurati al secondo posto in Ligue 2 dietro il Lorient.

Proprio come il PSG, il club è di proprietà di un miliardario, Bernard Arnault, l'uomo più ricco d'Europa, che ha acquistato una quota di maggioranza nel novembre 2024. Hanno anche finanziamenti da Red Bull. Con nuovi soldi, hanno l'ambizione di trasformare il Paris FC in una delle principali squadre di calcio di tutta la Francia, e si sono trasferiti dal loro ex stadio (una pista di atletica in un'università) allo Stade Jean-Bouin, uno stadio di rugby da 19.600 posti che si trova letteralmente a una strada di distanza dal Parc des Princes del PSG.

L'ultima volta che la capitale francese ha avuto una rivalità calcistica è stata nel 1990, con PSG contro Racing Club de France, noto allora come Matra Racing. L'anno prossimo, Parigi passerà dall'avere un derby di calcio che non esisteva da decenni, ad avere il derby più vicino d'Europa...