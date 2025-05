Il Paris Saint-Germain è finalista di Champions League nonostante abbia terminato la fase di campionato al 15° posto

HQ

Il Paris Saint-Germain è il secondo finalista della finale di Champions League a Monaco di Baviera alla fine del mese. È stata una semifinale molto meno ricca di sorprese rispetto alla semifinale Inter-Barcellona, con il PSG che ha vinto 2-1 con due grandi gol di Fabián Ruiz e Achraf Hakimi, rendendo impossibile per l'Arsenal rimontare da tre gol di svantaggio, contando uno all'andata.

Bukayo Saka ha segnato un gol al quarto d'ora, ma nonostante il possesso palla, il PSG ha resistito e Gianluigi Donnaruma ha fatto delle parate incredibili per porre fine alla corsa del cannoniere quest'anno: una stagione degna di nota ma frustrante in Champions League e in Premier League senza titoli.

Il PSG, che ad un passo è stato quasi eliminato dalla Fase di Campionato, e ha chiuso al 15° posto (con Liverpool, Barcellona, Arsenal e Inter nei primi quattro posti) si è rapidamente rivelato una delle squadre più forti d'Europa e favorito per il titolo. Tuttavia, non hanno ancora vinto il titolo dopo aver perso nella finale del 2020. Nel frattempo, l'Inter ha vinto l'ultima Coppa dei Campioni nel 2010, la terza in totale, e ha perso contro il Manchester City nel 2023.