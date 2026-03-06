Il Pentagono definisce ufficialmente Anthropic come rischio della catena di approvvigionamento "con effetto immediato"

HQ

Il Pentagono ha designato la società statunitense di intelligenza artificiale Anthropic come rischio della catena di approvvigionamento "con effetto immediato", una decisione che potrebbe costringere i contractor della difesa a smettere di utilizzare il chatbot Claude. La decisione segue una disputa tra l'amministrazione Trump e la leadership di Anthropic riguardo alle restrizioni su come l'esercito potrebbe utilizzare i propri sistemi di IA.

Il conflitto è degenerato dopo che il CEO Dario Amodei si è rifiutato di rimuovere le garanzie progettate per impedire che la tecnologia venisse utilizzata per la sorveglianza di massa degli americani o per armi completamente autonome. Il presidente Donald Trump e il segretario alla Difesa Pete Hegseth hanno sostenuto che tali limiti potrebbero mettere in pericolo la sicurezza nazionale e ostacolare le operazioni militari.

Alcuni appaltatori, tra cui Lockheed Martin, hanno già iniziato a prendere le distanze da Anthropic. Nel frattempo, la rivale OpenAI ha annunciato un nuovo accordo con il Pentagono per schierare ChatGPT in ambienti militari classificati, potenzialmente sostituendo la tecnologia di Anthropic...