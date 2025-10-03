Il portiere del Lille para tre rigori di fila nella partita di Europa League contro la Roma

HQ

Il Lille Olympique Sporting Club (o LOSC) è una delle sette squadre ad aver conquistato i primi sei punti disponibili in Europa League. Ieri ci sono riusciti nella vittoria esterna contro la Roma, 1-0, dove la squadra francese ha segnato al sesto minuto, grazie ad Hakon Arnar Haraldsson, e poi è riuscita a tenere a bada la Roma... compreso il parare tre rigori di fila.

Sono arrivati negli ultimi minuti del secondo tempo, dopo un fallo di mano di Aissa Mandi. Artem Dovbyk aveva il compito di tirare il rigore, ma lo ha mancato. Tuttavia, l'arbitro Erik Lambrecht ha ordinato una ripetizione perché il VAR ha scoperto che il difensore Romain Perraud aveva invaso l'area, liberando la palla in angolo dopo la parata.

Dovbyk ha poi sbagliato di nuovo, tirando esattamente dallo stesso lato, ma il VAR ha scoperto che il portiere della Roma, Berke Özer, era un passo avanti. Matías Soulé è stato incaricato di tirare il terzo e definitivo rigore... e fu salvato di nuovo da Ozer. Il portiere turco ha negato tutti e tre i tiri di rigore, lasciando i tifosi a Roma increduli, e l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha detto di non aver mai visto una cosa del genere.

"Non si possono tirare rigori così in Europa"

Nel frattempo, Berke Ozer, che si è unito al Lille lo scorso agosto quando il PSG ha ingaggiato Lucas Chevalier, è diventato l'eroe della partita. "Nessuno può aspettarsi di parare tre rigori in una serata. Per me è stato come essere in un sogno". Oggi, naturalmente, anche la stampa italiana ha criticato gli scatti morbidi di Dovbyk e Soule. "In Europa non si tirano rigori così", ha pubblicato il Corriere dello Sport (via FootMercato).

"Dovbyk ha sbagliato il primo colpo, poi ha fatto peggio con il secondo. Poi l'ingegno di Soulé si fermò lì, con un colpo morbido e senza meta. Circa un anno fa, Gasperini, allora all'Atalanta, definì Lookman "il peggior rigorista che abbia mai visto". Forse fino a stasera", ha detto il quotidiano italiano.

