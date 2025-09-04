Il Portogallo indaga sulle cause dell'incidente della funicolare di Lisbona: il bilancio delle vittime sale a 17

HQ

Le ultime notizie sul Portogallo . In un precedente rapporto abbiamo notato che l'incidente della funicolare di Lisbona aveva causato almeno 15 morti. Ora, i funzionari hanno confermato che il bilancio è salito a 17 mentre continuano le indagini su ciò che ha causato il deragliamento della linea Gloria e lo schianto contro un edificio.

Abel, sua moglie e suo nipote erano tra i 40 passeggeri dell'auto ai piedi della collina: "Quando ho visto un'altra carrozza scendere, ho detto a mia moglie: moriremo tutti qui. Ha preso una velocità brutale, ha fatto una leggera svolta e ha colpito l'edificio con un forte botto".

Le autorità hanno sospeso le funicolari della città per i controlli di sicurezza, mentre i sindacati sottolineano le preoccupazioni di lunga data sulla tensione dei cavi. L'azienda di trasporti municipale insiste sul fatto che le ispezioni vengono effettuate quotidianamente, ma gli esperti stanno esaminando attentamente il sistema frenante.