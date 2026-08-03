Il presidente della LaLiga Javier Tebas attacca duramente il Real Madrid per la dichiarazione su FIFA Forward Enterprise

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Il Real Madrid ha inviato una dichiarazione domenica dopo l'annuncio della FIFA di aver cancellato il piano di vendere quote nella Coppa del Mondo. Il club spagnolo ha dichiarato di "accogliere calorosamente la decisione della FIFA di abbandonare la proposta di vendita parziale dei diritti commerciali delle sue competizioni" e ha ritenuto che fosse "una buona notizia per il calcio, per i suoi enti di governo e, soprattutto, per i milioni di tifosi del nostro amato sport".

Nel comunicato del Real Madrid, il club ha anche fatto riferimento al progetto lanciato dalla LaLiga nel 2021, un accordo con il fondo azionario CVC per cedere circa l'8,5% dei ricavi dei diritti televisivi nei prossimi 50 anni in cambio di investimenti nei club, un piano simile al fallito FIFA Forward Enterprise. "Ipotecare per mezzo secolo i ricavi che appartengono ai club, che ne assumono tutti i costi e i rischi, crea un precedente che il calcio non deve ripetere, né nel nostro paese né a livello internazionale", ha detto il Real Madrid.

Il presidente della LaLiga, Javier Tebas, ha reagito alla dichiarazione, affermando che l'accordo con la CVC era volontario e che non tutti i club erano costretti ad accettarlo. "È stata una decisione adottata dalla larga maggioranza dei club, proprio nell'esercizio dell'autonomia che la dichiarazione stessa sostiene di difendere", ha detto Tebas, rispondendo al presidente del Real Madrid Florentino Pérez, affermando che "è piuttosto contraddittorio che chi critica gli altri club per aver impegnato entrate future abbia promesso entrate al Bernabéu, ha dato accesso a un fondo per vent'anni nell'attività di alcune attività di stadi, e ha trascorso quasi un anno a proporre formule per permettere agli investitori di entrare nella proprietà del Real Madrid".

Inoltre, Tebas ha persino lasciato dubitare che Pérez fosse a conoscenza dei piani della FIFA, chiedendosi perché ci avessero messo così tanto a rispondere, perché Anas Laghari, consulente finanziario del Real Madrid, fosse nella finale dei Mondiali, e perché JP Morgan fosse presumibilmente coinvolto nei piani della FIFA, una banca che era anch'essa coinvolta nel progetto di Super League lanciato da Pérez.

"La dottrina sembra semplice: quando il Real Madrid decide liberamente, è modernizzazione e strategia finanziaria; quando gli altri club decidono liberamente, è un mutuo", ha detto Tebas, e ha giustificato il suo sfogo ricordando che il Real Madrid "perde cause anno dopo anno" e "l'entità non così superiore" ha ancora poca credibilità.