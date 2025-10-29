Il presidente di Valencia disturbato durante i funerali di Stato per le vittime della DANA: "assassino, codardo"

HQ

Il 29 ottobre 2025 ricorre il primo anniversario della tragedia dei DANA, inondazioni causate da un fronte freddo che ha devastato decine di villaggi, danneggiato o distrutto migliaia di case e attività commerciali e causato la morte di 237 persone.

Oggi si sono svolti i funerali di Stato a Valencia, nella Città delle Arti e delle Scienze, a cui hanno partecipato i familiari delle vittime e molte personalità istituzionali della Generalitat (il governo di Valencia) e del governo e della Corona spagnola. Il re spagnolo Felipe VI ha tenuto un breve discorso, ma le vittime e i loro discorsi emozionanti hanno guidato i funerali civili, compresa la lettura dei nomi di tutte le 237 vittime.

L'atto è stato solenne e silenzioso, ma prima e dopo, molti dei partecipanti hanno insultato il presidente della Generalitat, Carlos Mazón, gridando "assassino", "codardo", "bastardo", "topo", chiedendo le sue dimissioni e gridando "non sono morti, sono stati assassinati".

Prima del funerale, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, il re Felipe VI e la regina Letizia hanno incontrato alcuni membri della famiglia, ma su loro richiesta non hanno incontrato Mazón.

La maggior parte dei decessi (229) sono avvenuti nella Comunità Valenciana, dove un messaggio di avvertimento è stato inviato ai cellulari solo alle 20:11 del pomeriggio, chiedendo alle persone di rimanere a casa. A quel punto, la maggior parte delle vittime era già morta.

L'inefficienza delle autorità valenciane, che sicuramente è costata molte vite, ha indignato i valenciani e gli spagnoli, e l'attenzione è rivolta al presidente della regione, Mazón. Mentre le manifestazioni si sono svolte tutto l'anno a Valencia, la pressione sociale su Mazón è aumentata di recente non solo a causa dell'anniversario, ma anche a causa delle conclusioni di un giudice che indagava sul luogo in cui si trovava il presidente durante le ore precedenti la tragedia.

Il giudice Nuria Ruiz Tobarra ha accusato non solo Mazón ma anche Salomé Pradas, ex consigliere di giustizia a Valencia che è stato licenziato settimane dopo, trovando "segni schiaccianti di negligenza" come responsabile del mancato invio dell'allarme attraverso il sistema Es Alert (inviato a tutti i telefoni della regione)... con lo stesso Mazón assente per la maggior parte del pomeriggio, in un pranzo di quattro ore con un giornalista.

Il giudice sta ora ricostruendo i passi e i movimenti di Mazón quel pomeriggio utilizzando testimoni e persino telecamere di sicurezza, con il paese che si chiede ancora dove fosse il presidente della regione durante uno dei giorni più bui della storia di Valencia e perché lui e il suo governo non fossero incaricati di inviare un allarme di sicurezza che avrebbe potuto prevenire la maggior parte delle morti.

Prima e dopo il funerale, Mazón è stato disturbato e insultato, ma non durante l'atto solenne. Solo un attimo ha spezzato un applauso spontaneo: quando Virginia Ortiz, la famiglia di una delle vittime, ha detto che "è chi omette il suo dovere, sapendo che la sua omissione può comportare la perdita di vite umane, che commette l'atto iniziale che porta alla loro morte."