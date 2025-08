Il presidente Trump colpisce il Canada con una massiccia tariffa del 35%, il Brasile affronta una tariffa più alta del 50% Un gruppo di paesi si sta adattando a un mondo in cui il commercio con gli Stati Uniti è ancora più esigente.

HQ La guerra del presidente Donald Trump contro il commercio globale continua. Il leader degli Stati Uniti ha emesso nuove tariffe per molti dei partner commerciali degli Stati Uniti, colpendo molti di essi con tassi ripidi e aumentati ora che la scadenza dell'accordo commerciale si è conclusa. Secondo Reuters, è stato rivelato che il Canada vedrà un aumento delle tariffe del 35%, mentre il Brasile ha a che fare con un tasso del 50%, l'India con il 25%, Taiwan con il 20% e la Svizzera con il 39%, tra molti altri. Si dice che 92 paesi stiano affrontando un aumento del 10% delle tariffe, il tutto mentre l'Unione Europea rimane limitata al 15% dopo il recente accordo, il Regno Unito rimane al 10% e la Cina è ancora in sospeso, mentre i due paesi continuano a raggiungere un accordo prima della scadenza del 12 agosto. L'aumento del 10% entrerà in vigore tra sette giorni. Shutterstock