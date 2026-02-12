"Il prezzo della dignità": Olimpiadi ucraine bandite difende la sua interpretazione delle 'linee guida sull'espressione' del CIO

HQ

Il pilota ucraino di scheletri Vladylsav Heraskevych ha dichiarato che essere escluso dai Giochi Olimpici Invernali è "il prezzo della dignità", dopo che il CIO lo ha rimosso per i Giochi a seguito del suo rifiuto di togliere un casco con 24 foto di atleti ucraini uccisi nella guerra con la Russia. Inizialmente, il CIO gli ritirò l'accreditamento, ma in seguito fu autorizzato a rimanere ai Giochi, senza però partecipare.

Il CIO ha inviato questa mattina una dichiarazione, a seguito di un incontro tra la presidente del CIO Kirsty Coventry e la 27enne, che era anche portabandiera ucraina, in cui il CIO ha esortato Heraskevych a riconsiderare la sua posizione, ma "non ha considerato alcuna forma di compromesso".

Prima della dichiarazione del CIO, Heraskevych ha inviato un post su X chiedendo al CIO di revocare il divieto, di scusarsi con lui per la pressione subita negli ultimi giorni e di "essere un segno di solidarietà con lo sport ucraino, fornire generatori elettrici per le strutture sportive ucraine che soffrono bombardamenti quotidiani".

Quando il CIO ha annunciato la loro decisione, ha semplicemente twittato una foto del casco usato durante l'allenamento, dicendo "questo è il prezzo della dignità".

Parlando successivamente alla BBC, Heraskevych ha detto di provare "vuoto" e ha difeso che, secondo la sua interpretazione della regola, il suo casco avrebbe dovuto essere permesso.

"'Linee guida per l'espressione', credo sia un termine molto ampio. Cosa consideri 'espressione'? Molti atleti qui hanno caschi con colori diversi e credo sia anche una sorta di espressione.

"Alcuni atleti hanno simboli nazionali, è anche un'espressione ma per qualche motivo i loro caschi non sono stati controllati. A loro è permesso competere, ma io no."

Ad esempio, l'ucraino ha detto che al pattinatore artistico americano Maxim Naumov è stato permesso di portare una foto dei suoi genitori, morti in un incidente aereo l'anno scorso.