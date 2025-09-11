Il primo hotfix di Cronos: The New Dawn elimina i bug e risolve i problemi

HQ

Bloober Team Ci ha davvero impressionato con il suo ultimo sforzo survival horror, Cronos: The New Dawn, poiché siamo rimasti estasiati dalle sue innovazioni e dalla capacità di evocare paura e disagio. Finora, molti utenti sembrano essere d'accordo con la nostra valutazione del gioco, in quanto detiene un impressionante 8,5 User Score su Metacritic, e il team polacco sta già cercando di migliorare ciò che ha fornito la scorsa settimana.

La prima patch per il gioco è uscita, anche se ammetto che si tratta solo di un hotfix e non di un aggiornamento post-lancio su larga scala per il gioco. Affronta una serie di problemi, bug ed errori segnalati dai fan e migliora anche gli elementi della qualità della vita.

La patch è ora disponibile su dispositivi PC, PS5 e Xbox Series X/S e arriverà molto presto anche su Nintendo Switch 2, anche se Bloober Team deve ancora indicare una data su quando l'hotfix arriverà sulla piattaforma.

Per quanto riguarda l'argomento di questa patch, dai un'occhiata alle note complete di seguito:

Problemi critici risolti:



Risolto un crash che poteva verificarsi durante uno dei dialoghi opzionali con il Guardiano;



Risolto un problema di compatibilità dei salvataggi che poteva impedire l'apertura della barricata nel campanile della chiesa;



Risolto un problema di compatibilità dei salvataggi che poteva bloccare l'avanzamento quando si aprivano le porte della chiesa dopo aver risolto il puzzle;



Risolto un problema per cui il gioco poteva bloccarsi durante l'ascolto di echi, travelog o audiolog nella traduzione giapponese;



Risolto un problema di compatibilità dei salvataggi per cui il Pathfinder poteva scomparire durante uno scontro con un boss e non riapparire dopo aver caricato un salvataggio;



Risolto un problema per cui il salvataggio e il caricamento più volte nell'appartamento di Edward potevano causare lo spostamento di uno dei pannelli della finestra dell'ascensore nel corridoio, bloccando i progressi del giocatore o l'accesso alle aree opzionali;



Risolto un problema per cui il salvataggio automatico non si attivava quando si entrava nel seminterrato nella zona degli appartamenti (passato);



Risolto un problema per cui il salvataggio automatico non si attivava dopo aver sconfitto il boss nella zona degli appartamenti (futuro) se il giocatore aveva già sbloccato l'obiettivo correlato;



Risolto un problema che causava artefatti Lumen GI quando si modificava il preset grafico da Molto basso a qualsiasi impostazione più alta;



Risolto un problema per cui i nemici potevano rimanere bloccati sul posto se non avevano un percorso valido per il giocatore.



Problemi minori risolti:



Risolto un problema per cui le armi acquistate presso la postazione di lavoro non contavano per l'impresa "Il dono delle reliquie";



Risolto un problema per cui l'obiettivo Pathfinder non si sbloccava se il giocatore saltava il filmato prima dei 15 secondi della sequenza di "ritorno dalla chiesa";



Risolto un problema per cui l'obiettivo Piromane non si sbloccava per alcuni giocatori;



Rimosse diverse trappole per la paura che si trovavano sotto il pavimento nella zona della chiesa;



Risolto un problema per cui l'immagine dell'Arbalesta non era visibile nel negozio dopo l'avvio di una nuova partita+;



Risolto un problema per cui all'avvio del gioco poteva apparire un popup vuoto che diceva "Nuovo contenuto sbloccato:";



Risolto un problema per cui le bande visibili potevano essere visualizzate nel menu di pausa sugli schermi HDR;



Risolto un problema per cui l'associazione di input Lanciafiamme/Torcia non veniva visualizzata se assegnata al tasto F;



Risolto un problema per cui le casse di bottino vicino al negozio di Jędruś non potevano essere distrutte con attacchi in mischia;



Risolto un problema per cui la schermata di calibrazione HDR veniva visualizzata in modo diverso nel menu principale rispetto al menu di pausa.



Miglioramenti della qualità della vita: