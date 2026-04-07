Il principale attaccante statunitense Patrick Agyemang è stato escluso per la Coppa del Mondo dopo un infortunio nella partita del Derby

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L'attaccante venticinquenne Patrick Agyemang dagli Stati Uniti è escluso dai Mondiali dopo aver subito un infortunio al tendine d'Achille. Il suo club, il Derby County di Championship, la seconda divisione inglese, l'ha confermato martedì.

Agyemang è stato portato fuori dalla partita in barella lunedì, che si è conclusa con una vittoria per 2-0 contro lo Stoke City. L'infortunio è stato confermato oggi. "Il club fornirà a Patrick il massimo livello di cure mediche e riabilitazione durante tutta la sua guarigione. A causa di questo infortunio, Patrick purtroppo salterà la Coppa del Mondo FIFA di quest'estate. A questo punto sarebbe sbagliato fissare una tempistica per la sua guarigione."

Agyemang ha segnato sei gol in 14 presenze con la sua nazionale dal suo debutto lo scorso anno, incluso uno durante le amichevoli del mese scorso. Entrambe le partite si sono concluse con sconfitte schiaccianti contro Belgio (5-2) e Portogallo (2-0), dipingendo un'immagine cupa per la squadra USA guidata da Mauricio Pochettino, che ha tempo fino al 30 maggio per decidere la rosa per i Mondiali che affronterà Paraguay, Australia e Turchia nel Gruppo D.

L'anno scorso, ESPN ha nominato Agyemang terzo miglior attaccante centrale negli Stati Uniti, dietro a Folarin Balogun e Ricardo Pepi. Agyemang si è trasferito dal Charlotte FC ed è ora il miglior marcatore del Derby County con dieci gol, mentre la squadra si trova all'ottavo posto in Championship.