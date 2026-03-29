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Gli Stati Uniti, uno dei co-organizzatori della prossima Coppa del Mondo FIFA 2026, sono stati travolti 5-2 dal Belgio in un'amichevole due mesi e mezzo prima della competizione, come parte delle amichevoli di questa settimana.

La squadra di calcio degli Stati Uniti, allenata da Mauricio Pochettino, deve creare entusiasmo tra i tifosi locali, che si aspettano che almeno eguaglino il loro miglior risultato recente nei quarti di finale della Coppa del Mondo, nel 2002 (da allora, il loro miglior risultato è stato raggiungere gli ottavi di finale e aver mancato l'edizione 2018), ma con prestazioni come quella vista sabato al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Non c'è molto motivo di essere entusiasti.

La partita era quasi impossibile da guardare ai tifosi in TV... Poiché inspiegabilmente entrambe le squadre giocavano con kit identici a quelli di Almosd. Il Belgio ha indossato azzurro chiaro con accenti rosa, mentre gli USA hanno indossato strisce rosse e bianche: entrambe le squadre hanno debuttato per la prima volta con nuove divise, ma i tifosi che guardavano da casa riuscivano a malapena a distinguere chi fosse chi se non fosse stato per i pantaloni, che hanno lasciato i tifosi arrabbiati, e la televisione belga che si è scusata con gli spettatori.