Il processo ai medici di Maradona è stato dichiarato nullo dopo quasi tre mesi: quando ricomincerà?

Il processo per i medici che hanno curato Diego Armando Maradona nei suoi ultimi giorni, sospettati di omicidio colposo, è stato dichiarato nullo dopo quasi tre mesi. Come previsto, un nuovo processo dovrà ricominciare da zero con tre nuovi giudici, dopo che uno di loro, il giudice Julieta Makintach, è stato rimosso dal processo all'inizio di questa settimana.

Makintach è stato trovato a girare un documentario utilizzando telecamere posizionate segretamente in tribunale, alle spalle di tutti (gli altri giudici, avvocati, pubblici ministeri, testimoni, imputati). Ha recitato nel documentario, nel ruolo di "il giudice di Dio". Il documentario ha anche avuto un banale trailer di lavoro, ed è stato chiamato "Divine Justice".

Non solo le riprese in aula non erano autorizzate e contrarie alla legge, ma hanno compromesso l'attesa neutralità del giudice. L'avvocato di uno degli imputati, il chirurgo Leopoldo Luque (che rischia fino a 26 anni di carcere per la morte della stella del calcio), ha detto di aver già deciso il suo verdetto "una condanna è un finale migliore per un documentario, un'assoluzione non vende".

Un nuovo processo potrebbe non iniziare prima del 2026 e le testimonianze di quasi 50 testimoni sono state scartate. Veronica Ojeda, ex compagna di Maradona, ha detto che "se devo farlo (testimoniare) mille volte di più, lo farò". (via France24).

Il calciatore argentino è morto per un infarto nel 2020. Il giudice Makintach è ora accusato di traffico di influenze e forse di corruzione.